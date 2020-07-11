اربع مطالب للحلبوسي في ذكرى تحرير الموصل

2020/07/11 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الحكومة الى الاسراع بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”....

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