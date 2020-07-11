العراق يطلق عملية عسكرية بـ

2020/07/11 | 08:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف العمليات في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر بـ17685 كيلومتر مربع - صورة ارشيفية

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