مستشار عسكري: الحشد نجح في إبعاد الخطر الداعشي المتزايد عن اطراف بغداد

2020/07/11 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد المستشار العسكري صفاء الاعسم، السبت، ان الحشد الشعبي تمكن من ابعاد الخطر الداعشي المتزايد في اطراف بغداد، مبينا ان التنظيم الاجرامي يسعى لتحقيق أي انتصار اعلامي في العاصمة.وقال الاعسم في تصريح لـالمعلومة ان “العمليات العسكرية التي اطلقتها قوات الحشد الشعبي والعمليات العسكرية مؤخرا شمالي بغداد نجحت في منع المخططات الإرهابية”.وأضاف […]

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