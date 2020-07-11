محكمة أمريكية تدين إيران بتفجيرات وقعت سابقاً في السعودية وتأمرها بدفع تعويضات

2020/07/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن، أمرت إيران بدفع غرامات وتعويضات تصل إلى 879 مليون دولار للأشخاص الذين جرحوا ولذوي الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف أبراج الخبر في السعودية عام 1996.





وبعد 24 عاماً من هذا التفجير الذي أدى إلى مقتل 20 شخصاً وجرح 498 آخرين، حكمت المحكمة في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي بأن إيران قدمت الدعم المالي والمتفجرات لقواتها التي نفذت هجوم الظهران في المملكة العربية السعودية.



وأفاد القاضي أن "الحرس الثوي" الإيراني مسؤول عن هذا الهجوم.

وأوضح فريق الدفاع في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أن المحكمة وجدت بأن "الحكومة الإيرانية قدمت الدعم المادي إلى حزب الله ووجهتهم بتفجير شاحنة مفخخة في مجمع أبراج الخبر، في الموقع المكلف بمراقبة التزام العراق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأفادت وكيلة الدفاع الرئيسية عن حقوق الضحايا والمصابين من مؤسسة «إم.



إم.



للمحاماة» في واشنطن، أدورا سوير، أن القاضي بيريل هويل "لم ينس هؤلاء المحاربين القدامى في القوات الجوية الأميركية وذويهم.



إنه لشرف وامتياز أن نحارب من أجل العدالة والتعويض لهذه العائلات، إن مرور أكثر من عقدين على هجوم أبراج الخبر لم يقوض جهودنا.



سنواصل السعي من أجل محاسبة الحكومة الإيرانية على هذا الهجوم طالما كان ضرورياً.





وأشارت إلى أن القاضي وجد أن المدعى عليهم مسؤولون ومنح المدعين 132 مليون دولار للألم والمعاناة، بالإضافة إلى الحكم المسبق على تعويض الضرر التعويضي البالغ 747 مليون دولار.





وأكدت أن المدعين مؤهلون للحصول على مدفوعات جزئية من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، لتعويض الضحايا الأميركيين في أعمال الإرهاب الدولي بأموال جرى الحصول عليها من الغرامات والمصادرة المفروضة ضدهم، والتي تم ضبطها من شركات غسل الأموال بشكل غير قانوني للدول والأشخاص الخاضعين للجزاءات، كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.

بدوره، قال المدعي غلين تايلر كريستي، وهو رقيب متقاعد في القوات الجوية وأصيب بجروح بالغة في التفجير، إن "الخسائر الجسدية والنفسية على عائلاتنا كانت عالية للغاية، لكن هذا الحكم هو خبر مرحب به بعد أكثر من 20 عاماً، نريد أن يتذكر العالم الشر الذي فعلته إيران في أبراج الخبر".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

لقي 11 شخصا مصرعهم غرقا في مياه شاطئ النخيل، الشهير بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية، بعد أن حاولوا إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان على صفحتها بم

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 أغسطس موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقررا صدوره منتصف شهر ي

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب القلب أيضا.

وقال ديرك فيسترمان المشرف على الدراسة التي أجراها المستشفى الجامعي "هامبورغ - غبندورف" في هامبورغ، إن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محكمة أمريكية تدين إيران بتفجيرات وقعت سابقاً في السعودية وتأمرها بدفع تعويضات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محكمة أمريكية تدين إيران بتفجيرات وقعت سابقاً في السعودية وتأمرها بدفع تعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).