-كل نضال طبقي هو نضال سياسي- - عبد السلام أديب

2020/07/11 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب أكد البيان الشيوعي لكارل ماركس وفردريك انجلز لسنة 1848 في فصله الأول على أن "كل نضال طبقي هو نضال سياسي"، مؤكدا في نفس الفصل على ان إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية.



فالحاقا بمقالي السابق في الحوار المتمدن، تحت عنوان "المهام العاجلة لحركتنا"، والذي هو قراءة في مقال مبكر للرفيق لينين، يؤكد فيه على ضرورة ربط النضال الاقتصادي للطبقة العاملة بالنضال السياسي داخل الحزب الاشتراكي ا ......





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