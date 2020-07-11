2 - الله .. يغوي كالشيطان !! - ابراهيم الجندي

#ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية : الأعراف 11 - 25(11) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 1- المعنى : لقد خلقنا وصورنا - آدم ذاته - ثم أمرنا الملائكة بالسجود ، ( وقيل ) خلقنا وصورنا - ذرية آدم - في ظهره ثم أمرنا الملائكة بالسجود لذريته ، ( وقيل ) خلقنا وصورنا ذرية آدم - بشرا علي الارض - ث ......
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