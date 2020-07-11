كيف ينظر الحزب الشيوعي السوداني للثقافة الديمقراطية؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/11 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعني كلمة ثقافة كل ما يضيء العقل ويهذب الذوق وينمي موهبة النقد .



وتعني ايضا الاطلاع الواسع في مختلف فروع المعرفة , والشخص ذو الاطلاع الواسع يعرف على انه شخص مثقف .



وتدل الثقافة على مجموعة من السمات التي تميز أي مجتمع عن غيره كالفنون والموسيقى التي تشتهر بها والأعراف والعادات والتقاليد السائدة والقيم وغيرها .ولأهمية الثقافة في المجتمع فقد قال ( لينين ) : ( اعطني منبرا للكلام وخذ كل الأسلحة ) ......





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