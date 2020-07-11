بلدية النجف تعلن المباشرة بانشاء نصب فني يجسد بيعة الغدير

2020/07/11 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف، السبت، عن مباشرتها بانشاء نصب فني يخلد بيعة الغدير في مدخل المدينة القديمة.وقال مدير اعلام المديرية بشار السوداني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الملاكات الفنية في مديرية البلدية باشرت بانشاء نصب فني يجسد بيعة الغدير في مدخل المدينة القديمة حيث أن النصب صمم بشكل هندسي ليد الرسول الأكرم […]

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