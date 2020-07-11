امانة بغداد تكرم ازقة جديدة لاهتمامهم بنظافتها

2020/07/11 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، السبت، تكريم ازقة جديدة في العاصمة لاهتمامهم بنظافتها.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “تقدم” ان “امانة بغداد كرمت جهود سكنة الزقاق 68 المحلة 432 وشارع الامام الحسين ع وعدد من الازقة الاخرى ضمن مدينة الحرية شمال غرب بغداد لاهتمامهم بنظافة ومنظر ازقتهم بالاضافة الى صبغ الارصفة والاعتناء بمظهرها”.وأضافت أن “امانة بغداد …

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