بغداد تشكو: حصتنا من الكهرباء لا تغطي الحاجة الفعلية والحل في الاستثمار

2020/07/11 | 09:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدعت محافظة بغداد، السبت، إلى زيادة حصتها من الكهرباء الوطنية لتغطية الحاجة الفعلية لها، مبينة ان الاستثمار يعد احد اهم الحلول لتوفير الطاقة.وافـــاد مـحـافـظ بــغــداد المـهـنـدس مـحـمـد جـابـر الـعـطـا، بـأن "المحافظة كانت لديها عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي وزارة الكهرباء للتباحث بشأن ملف تجهيز العاصمة بالكهرباء الوطنية، لاسيما مـع الـتـذبـذب وقـلـة سـاعـات التجهيز حـالـيـا مع الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، منبها على ان هذا الملف يقع عبئه على المحافظة لماله من تعلق بموضوع المولدات".وبين، أن "حـصـة بـغـداد مـن الـكـهـربـاء الوطنية لاتغطي سوى جزء قليل من الاحتياج الفعلي لها وهي بواقع 6 ساعات تجهيز بعموم بغداد مقابل 18 ساعة اطفاء وهو الامر الذي يشكل ضغطا شديدا على مولدات المحافظة".واشـــار الــى "وجـــود نـقـص بـمـحـاور الـتـجـهـيـز والـتـوزيـع والـنـقـل، اذ ان الـطـلـب عـلـى الـطـاقـة لايـتـنـاسـب مـع حصتها والـتـي يـجـب ان تـزداد شهريا وبحسب الحاجة بموجب خطة ودراسة لـواقـع الـحـال، فضلا عـن وجـود اشكالية النقل لـعـدم وجــود صـيـانـة وتـهـالـك الابــراج الخاصة بالطاقة وكذلك توزيع المحولات، اذ ان المحافظة بـاتـت هــي مــن تـشـتـري مــولــدات وتــعــوض عن نقص الطاقة". فــي الـسـيـاق نـفـسـه نــوه الـعـطـا "بــوجــود آلاف المولدات تعرضت للعطب وفك الاختناق، اي انها تستوعب اكثر من طاقتها من المنازل وبالتالي يكون الحل امـا بوجود محولة اخـرى او زيـادة سعة المولدة الحالية لفك الاختناق"، مشيرا الى ان "هذه العوامل تـؤدي الى تهالكها، لاسيما ان بـغـداد تضم 10 ملايين نسمة وايـضـا المعامل والمصانع في ازمة".ولفت إلى، أن "المحافظة طرحت عـلـى وزارة الـكـهـربـاء خـطـة لـتـوفـيـر الـكـهـربـاء بـالاسـتـثـمـار"، مـؤكـدا انــه "لابــد مـن ايـجـاد خطط بديلة من خـلال الاستثمار، الـذي يعد من احد اهــم الـحـلـول، كــون المـبـالـغ الـتـي سـتـجـبـى من المواطن ستدفع الى المستثمر، بدلا من متعهدي المولدات لضمان التجهيز طوال اليوم".

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