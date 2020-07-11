الحشد الشعبي يمنع منتسبيه من إبداء الآراء السياسية عبر الإعلام والتواصل.. وثيقة

2020/07/11 | 09:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، جميع منتسبي الحشد من إبداء الآراء السياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن مدير امني الحشد، ومعنونة بـ"سري وشخصي"، الى المعاونيات والمديريات والقواطع كافة، فأن الامر يأتي استناداً لتوجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ووفقاً للكتاب فأنه يمنع منعاً باتاً ابداء الآراء السياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لكافة منتسبي الحشد الشعبي، محذرا المخالف بتحمله كافة التبعات القانونية.





وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه نسخة من الكتاب.

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