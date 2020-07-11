دراسة مفاجئة عن  “كوفيد-19” كورونا

2020/07/11 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت إحدى الدراسات إلى أن الفيروس الذي يسبب الإصابة بـ”كوفيد-19″، تطور بعد اندماج عدة فيروسات تاجية مختلفة في واحد.تظهر الصور عالية الدقة أن نتوءات سطح فيروس SARS-CoV-2 مطابقة بنسبة 97% لنتوءات فيروس كورونا RaTG13 الذي تحمله الخفافيش.ويقول الفريق العلمي إن RaTG13 من غير المحتمل أن يكون ضارا بالبشر، وربما […]

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