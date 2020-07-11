صدمة في القاهرة،، وفاة ممثل وأشهر راقص ومصمم رقصات في تاريخ السينما المصرية

2020/07/11 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة الفنان محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة “رضا” للفنون الشعبية.وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع “مصراوي”: “رحل الفنان الكبير محمود رضا، البقاء لله”، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة […]

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