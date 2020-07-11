اتفاق رسمي لتجديد عقود نجمي الصقور

2020/07/11 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، موعد تجديد عقود نجمي فريق كرة القدم احمد إبراهيم وايمن حسين.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية توصلت إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين احمد ابراهيم وايمن حسين لتجديد عقديهما”.وأضاف النادي في بيانه أن “يوم الاثنين المقبل سيتم التوقيع رسمياً”.[…]

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