القانونية النيابية تطالب بتشكيل محكمة نزاهة عليا للسيطرة على الفساد

2020/07/11 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..رهن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، نجاح الحكومة في القضاء على الفساد باتخاذ عدة خطوات رئيسية، مبينا ان القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون محكمة نزاهة عليا يكون فيه القاضي مصان امنيا.وقال العقابي في تصريح لـالمعلومة ان ” الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا […]

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