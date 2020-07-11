2020/07/11 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول اليوم السبت ،أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه القطعات المشاركة ضمن عمليات أبطال العراق الرابعة بالحفاظ على أرواح المواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: الكاظمي وجه القطعات بالحفاظ على أرواح المواطنين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: الكاظمي وجه القطعات بالحفاظ على أرواح المواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).