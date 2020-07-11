كورونا يضرب بقوة،، ارتفاع قياسي للإصابات اليومية في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي

2020/07/11 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجلت الولايات المتحدة نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.وشهدت ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن .وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشد الولايات تضررا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة […]

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