انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ابطال العراق

2020/07/11 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات ابطال العراق في محافظة ديالى....

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