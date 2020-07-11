بعد “غزوة الدراويش”.. تحذيرات من كارثة وبائية في السليمانية

2020/07/11 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حملت النائبة عن محافظة السليمانية بهار محمود ، السبت، الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية دخول المئات من اتباع الطريقة الصوفية الكسنزانية، محذرة من حدوث كارثة وبائية في المحافظة.وقالت محمود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتباع الطريقة الصوفية الكسنزانية دخلوا بصورة غير شرعية ولم يخضعوا لاجراءات فحص الكشف عن فيروس كورونا”.وأضافت أن “الاتحاد الوطني […]

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