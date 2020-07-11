إيران تعلن استلام 50% من ديون تصدير الكهرباء إلى العراق

2020/07/11 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني، همايون حائري، تسلم 50% من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق.

وقال حائري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وأن وزير الطاقة الايراني في زيارته الاخيرة للبلد الجار أبرم عقدا لمدة عامين".

واضاف، أن "إيران تسلمت 50%، من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء للعراق، ومن المقرر عبر آلية، استلام بقية المستحقات بواسطة التعاملات المصرفية القائمة".

وتابع حائري أن "حجم صادرات ايران من الكهرباء لدول الجوار متغير، ويعتمد على الفصل بحسب الصيف والشتاء".

وكان وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، أكد الأربعاء (3 حزيران 2020) رغبة بلاده بالاستثمار في مجال الطاقة في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، في بيان، أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، الأربعاء 3-6-2020، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له".

وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين"، مشيراً إلى أن "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".

بدوره، جدد اردكانيان "استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات".

واردف البيان، ان "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد خدمة للمصالح المتبادلة".

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