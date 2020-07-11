2020/07/11 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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الشرطة الاتحادية تعلن تفتيش وتطهير 27 قرية في ديالى ضمن عمليات أبطال العراق

يتبع .



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