2020/07/11 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ذكرت شبكة "بلومبرغ نيوز" الأمريكية أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها...





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