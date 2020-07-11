شركة ايرانية تطور حقلا نفطيا مشتركا مع العراق

2020/07/11 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبرمت شركة النفط الوطنية الايرانية مع شركة “برشيا” لتطوير صناعة النفط والغاز الیوم السبت، عقدا لتطوير حقل “ياران” الواقع جنوب غرب البلاد والمشترك مع العراق.وحضر مراسم التوقيع وزير النفط بيجن زنكنة والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية” مسعود كرباسيان”.ويستهدف العقد تطوير حقل ياران المشترك مع حقل “مجنون” العراقي” على مدى 10 سنوات، باستثمارات […]

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