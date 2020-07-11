ترامب :سأفتح للحالمين طريقاً للمواطنة في الولايات المتحدة

2020/07/11 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي,-(أ ف ب) – قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا بشأن الهجرة يتضمن مسارا لحصول الأشخاص الذين جلبوا إلى أميركا بشكل غير قانوني في سن الطفولة، على الجنسية.لكن يبدو أن البيت الأبيض تراجع عن الفكرة قائلا بعد ساعات إن الأمر كان مجرد احتمال في المحادثات مع الكونغرس حول قوانين الهجرة.[…]

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