كورونا يروع العالم بـ”رقم قياسي جديد”.. وتحذير من الرذاذ

2020/07/11 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا، مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في […]

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