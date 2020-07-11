خاطرة ...!! - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يعاني العراق الآن من أزمات قاتلة (أزمة مالية ..



أزمة صحية ..



أزمة أمنية) هذه الأزمات لو تجمعت في دولة من الدول لامتنعت عيونهم عن الغمض سواء كانوا سياسيين أو غير سياسيين ما عدا العراق المستباح وشعبه المذبوح الضائع في وادي النسيان ..



لأن حلول هذه الأزمات أصبحت مستعصية لأنها من صناعة وأيدي السياسيين وأصبحت معقدة لأنها من صناعة الإنسان مثل فايروس كورونا ...



الحكومة تريد معالجة هذه الأزمات والخروج منها ......





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