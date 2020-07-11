كورونا حصد أرواح أكثر من 560 ألف إنسان حول العالم حتى الآن

2020/07/11 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة “جونز هوبكنز”، اليوم السبت.وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 […]

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