“فيسبوك” يدرس اتخاذ إجراء قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية

2020/07/11 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..ذكرت شبكة “بلومبرغ نيوز” الأمريكية أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 من نوفمبر.وأضاف تقرير الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد.وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين […]

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