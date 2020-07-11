2020/07/11 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، تطهير وتفتيش 27 قرية في محافظة ديالى ضمن عمليات ابطال العراق.وذكرت الخلية في بيان تلقته “تقدم” انه “ضمن عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة، قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن محور عملياتها تتمكن من تطهير وتفتيش (27) قرية”.وأضافت “مازالت العملية مستمرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات ابطال العراق..



تطهير وتفتيش 27 قرية في ديالى وكالة تقدم الاخبارية.

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