انطلاق الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي في كردستان

2020/07/11 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي في إقليم كردستان.وأجريت الامتحانات في الساعة الثامنة من صباح اليوم وبمشاركة (١٤٤١٤٢) طالب وطالبة،(٥١٤٥٣) في اربيل ، و(٤٠٤٠٥) في السليمانية، و(٤٢٩٦٥) في دهوك، و (٢٣٦٦) في حلبجة.وتم اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا وقطع الانترنت حتى الساعة التاسعة صباحا، وسيكون هناك امتحانين فقط في الاسبوع الواحد.

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