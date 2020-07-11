2020/07/11 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني همايون حائري ،السبت، عن إستلام ايران لـ50 بالمئة من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء الى العراق.

وقال حائري في تصريح لوكالة "مهر" الايرانية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وأن وزير الطاقة الايراني في زيارته الاخيرة للبلد الجار أبرم عقدا لمدة عامين.

واشار الى تسلم 50 بالمئة من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء للعراق، ومن المقرر عبر آلية، استلام بقية المستحقات بواسطة التعاملات المصرفية القائمة.

وشدد حائري، أن حجم صادرات ايران من الكهرباء لدول الجوار متغير، ويعتمد على الفصل بحسب الصيف والشتاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستلم 50 بالمئة من مستحقات تصدير الكهرباء الى العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستلم 50 بالمئة من مستحقات تصدير الكهرباء الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).