وزير المالية الألماني: الاقتصاد قد يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة بداية 2022

2020/07/11 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس لإذاعة إس.دبليو.آر إن الاقتصاد قد يعود إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في بداية 2022 أو ربما قبل ذلك.

وأضاف شولتس إنه يأمل في أن تؤدي التدابير الاقتصادية الحكومية الكبيرة إلى عدم استمرار الأزمة الناجمة عن الجائحة طويلا مثلما يخشى البعض.

كما ذكر في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة "إذا مضت الأمور على ما يرام، ربما يكون لدينا وضع في بداية 2022 أو حتى قبل ذلك بقليل حيث يصل الاقتصاد إلى المستوى الذي كان عنده قبل الأزمة.



سيكون ذلك سريعا جدا".

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