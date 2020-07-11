قوات الرد السريع والحشد يسيطران بشكل كامل على منفذي مندلي والمنذرية

2020/07/11 | 10:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، فرض قوات الرد السريع والحشد الشعبي سيطرتها على مندلي والمنذرية الحدوديين.وذكرت القيادة، في بيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع انطلاق عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة، دخلت قوات الرد السريع والحشد الشعبي منفذي ( مندلي والمنذرية ) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما".وأشارت إلى، أنه "تم تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة".

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