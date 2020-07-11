9060 حالة وفاة بكورونا في ألمانيا منذ تفشي الوباء

2020/07/11 | 10:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد منذ تفشي الفيروس فيها 198556.وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع 6 حالات، إلى 9060 في المجمل.

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