تقرير امريكي: داعش يحاول السيطرة على المناطق الريفية النائية في العراق وسوريا

2020/07/11 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير ابي سي نيوز الامريكية ، السبت، ان تنظيم داعش الارهابي يحاول تجميع نفسه مجددا في المناطق الريفية النائية في العراق وسوريا لتأمين قاعدة اقتصادية لشن هجمات اكثر تعقيدا واعادة تنشيط شبكتهم الخارجية في اوروبا .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن قائم مقام قضاء الكرمة في محافظة الانبار غرب […]

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