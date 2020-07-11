كردستان.. انطلاق الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الأعدادي

2020/07/11 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةانطلقت في إقليم كردستان، السبت، الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الأعدادي.وبدأت الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي باقليم كردستان في الثامنة من صباح اليوم وبمشاركة (١٤٤١٤٢) طالبا وطالبة.(٥١٤٥٣) في اربيل ، و(٤٠٤٠٥) في السليمانية، و(٤٢٩٦٥) في دهوك، و (٢٣٦٦) في حلبجة.وتم اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا وقطع الانترنت حتى الساعة التاسعة صباحا، وسيكون هناك امتحانين فقط في الاسبوع الواحد.والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، ستجرى يومين في الأسبوع، السبت والثلاثاء.

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