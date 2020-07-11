2020/07/11 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني- أفاد باحثون بأن لقاح السل BCG الذي يعطى بشكل دوري للأطفال في بعض البلدان ربما ساعد على تخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشار العلماء في دراسة نشرت ضمن مجلة “بروسيدينغز” التي تصدرها أكاديمية العلوم الأمريكية إلى أنهم درسوا العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على الفيروس، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة: لقاح ” السل ” قد يحد من وفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

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