مقتل 8 مسلحين بغارة جوية تركية شمال العراق

2020/07/11 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أنقرة، اليوم السبت، مقتل 8 مسلحين في غارة جوية نفذتها مقاتلات الجيش التركي بمنطقة حفتانين بشمالي العراق، ضمن العملية العسكرية التي تشنها تركيا في الأراضي العراقية.وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها “حيدت 8 إرهابيين من منظمة “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني) في غارة جوية بمنطقة حفتانين في شمالي العراق”، […]

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