2020/07/11 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: إعادة افتتاح منفذ مندلي برعاية رئيس الوزراء وكالة تقدم الاخبارية.

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