ضبط 118 خزانا بلاستكيا سعة 1000 لتر مجهول النوعية معدة للتهريب

2020/07/11 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت هيأة التفتيش لشركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، عن ضبط 118 خزانا بلاستيكيا ذو سعة 1000 لتر يحتوي على زيت مجهول العوية معدة للتهريب.وقالت الهيأة في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي، انه " بتوجيه من قبل مدير الهياة التفتيش علي السنيد بضرورة التنسيق وتبادل المعلومات لرصد وضبط عمليات التهريب ومشتقاتها قامت قسم التفتيش الغربية والشمالية وبالتعاون والتنسيق العالي وبكل دقة مع قسم استخبارات نفط الشمال وبمتابعة السيد مدير الهياة ضبط اربع سيارات مسطحة محورة بشكل احترافي تحمل 118 خزانا بلاستكيا ذو سعة 1000 لتر مجهول الهوية قادمة من اربيل باتجاه محافظة كركوك تحمل منتوج مجهول النوعية ".واكدت الهيأة " تم تحرير محضر مشترك وتسليمهم الى شرطة نفط الشمال وايداع السواق مع العجلات ومحتوياتها بالتوقيف وفق قانون تهريب النفط ومشتقاتها المادة41 لسنة 2008 وانتهت الواجب بكل دقة واحترافية".

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