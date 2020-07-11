المنافذ الحدودية تعلن اعادة افتتاح منفذ مندلي بشكل جزئي

2020/07/11 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن إعادة افتتاح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرافقه عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع جمهورية إيران الإسلامية”.ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن “زيارتنا […]

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