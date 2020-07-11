2020/07/11 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم السبت، أن بلاده عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.وقال زنغنه في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، “لن نستسلم تحت أي ظروف..علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق النفطية واستعادة حصتنا السوقية”.وتراجع إنتاج إيران من النفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعتزم تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعتزم تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).