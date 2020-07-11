محافظ نينوى : نسبة البطالة وصلت الى 37% في عموم مدن المحافظة


محافظ نينوى : نسبة البطالة وصلت الى 37% في عموم مدن المحافظة
2020/07/11 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا
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