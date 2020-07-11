الكاظمي يتفقد معبرين حدوديين مع إيران

2020/07/11 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد معبري المنذرية في خانقين ومعبر سومار في مندلي شرق المحافظة على الحدود مع ايران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي تفقد المعبرين على متن طائرة عسكرية واطلع خلال الزيارة على خطط مسك وتأمين المعبرين من قبل قوات التدخل السريع الاتحادية وفرض هيبة القانون ومنع عمليات الفساد والتهريب من قبل اي جهات، مبينا أن الكاظمي وجه القوات بتعزيز الإجراءات الأمنية ومنع اي عمليات تجارية خارج الأطر القانونية.

من جانبها أفادت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعاد افتتاح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي يرافقه عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية تفقد منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع جمهورية إيران الإسلامية.

ونقل بيان المنافذ عن رئيس الوزراء قوله، إن زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لانه مطلب جماهيري.

واعتبر الكاظمي أن زيارة منفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لاوجود لكم، مؤكدا اعداد الخطط الكفيلة "لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب".

واضاف الكاظمي "منحنا صلاحيات الى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".

ووصلت أمس الجمعة، قوات من التدخل السريع الى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران، بتوجيه من الكاظمي.ووصل الكاظمي، صباح اليوم السبت، مقر جوال العمليات المشتركة / ديالى للاشراف على انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً في وقت سابق على اعادة فتح معبر مندلي أمام عمليات التبادل التجاري مع إيران وفق ضوابط أمنية وصحية مشددة.

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