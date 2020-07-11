ماركس، العبودية السوداء والعنصرية - هشام روحانا

2020/07/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_روحانا لقد تابع كل من ماركس وأنجلس عن كثب احداث الحرب الاهلية الامريكية حيث كان ماركس مراسلا مداوما للصحيفة الامريكية "التريبيون" وهي صحيفة ليبرالية ذات ميول اشتراكية مثالية في حينه وقد خصها ماركس وأحيانا أنجلس بمقالات اسبوعية تقريبا غطت فترة الحرب الاهلية الامريكية والوضع في المستعمرات، الهند والصين ومواضيع أخرى.ينظر الماركسيون الى الرأسمالية والعنصرية بوصفهما مرتبطتان عضويا، تعتمد الرأسمالي ......





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