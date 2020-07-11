المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة في حماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم - مديحه الأعرج

2020/07/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 4/7/2020-/10/7/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانما إن اعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الأول من تموز الجاري موعدا للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين المدنية الاسرائيلية عليها دون ان تمر من قناة الادارة المدنية ، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي ، ......





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