بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول - محمد شيخ أحمد

2020/07/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_شيخ_أحمد بوصلة الصراع في سوريةالسلطة- الشارع- المعارضةالقسم الأول من شرارة يندلع لهيب يرمِّد ما تبقى من الأخضر واليابس..! هل كان يدرك البائع المتجول محمد بوعزيزي بأن إقدامه على إحراق نفسه، في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، سينتقل أتونه إلى سورية (على افتراض ضعيف بأنه يدرك أوضاع سورية)..!؟ أو أنه سيكون كالنار في الهشيم..!؟ وهل كان يدرك أصحاب القرار في سور ......





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