عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في العراق

2020/07/11 | 12:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالتا وفاة ناجمة عن فيروس كورونا سُجلت لشخصين فلسطينيين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا من أبناء الجالية الفلسطينية المتواجدين في العراق إلى 20 شخصًا.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها، وتابعه "ألترا عراق"، أن "حالتي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا سُجلت لشخصين فلسطينيين، إضافة إلى تسجيل 20 إصابة بالفيروس التاجي في البلاد العراقية".

وأشارت الوزارة إلى "تماثل 10 أشخاص فلسطينيين مقيمين في العراق للشفاء من فيروس كورونا المستجد".

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