2020/07/11 | 12:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي من مندلي: زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة للفاسدين بأنه "لا وجود لكم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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