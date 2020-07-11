هيأة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي


هيأة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي
2020/07/11 | 12:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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