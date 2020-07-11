2020/07/11 | 12:15 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيأة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيأة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).